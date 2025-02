Chrigor cancela agenda de shows após sofrer acidente em apresentação

Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, cancelou os shows que faria em São Paulo e em São José dos Campos no último fim de semana por causa de um acidente. O cantor foi parar no hospital e descobriu uma luxação no pé. Por recomendação médica, Chrigor deve ficar afastado dos palcos até o dia 16 de fevereiro, mas, talvez, volte à rotina antes, segundo sua assessoria.