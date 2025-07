Corpo de Preta Gil deixa o Theatro Municipal do RJ sob forte comoção dos fãs e da família

O corpo de Preta Gil deixou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde foi velado, sob forte comoção dos fãs e da família. O filho da cantora, Francisco Gil, Carolina Dieckmann e outros artistas compareceram e se emocionaram. Ainda nesta sexta-feira (25), o corpo seguirá para uma cerimônia fechada para a família e, depois, será cremado. Preta faleceu no último domingo (20) e vinha realizando um tratamento experimental contra o câncer de intestino nos Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!