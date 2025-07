Deolane grava clipe de música sem autorização e recebe multa de R$ 37 mil

Deolane Bezerra foi condenada a pagar uma multa de R$ 37 mil após descumprir as regras do condomínio onde mora em Alphaville (SP). O que a "doutora" fez? Gravou o clipe de uma música nas dependências do local sem autorização. Deolane alegou que a maior parte da gravação aconteceu dentro de sua casa e que também não teve acesso a uma cópia do regulamento do condomínio.



