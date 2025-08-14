Dois jogadores do Flamengo levam susto após receberem conta de água com valores milionários

Dois jogadores do Flamengo levaram um susto daqueles após receberem a conta de água com valores milionários. O atacante Luiz Araújo disse que pagava R$ 2 mil e, agora, a cobrança foi para R$ 20 mil. Já o meia-atacante Lorran alegou que o débito chegou a R$ 42 mil. Os atletas processaram a companhia de água e querem uma indenização por parte da empresa. Assista ao vídeo!



