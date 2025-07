Dos mesmos criadores de Coldplay, grupo de pagode desmascara traição no RJ

Um casal de amantes foi flagrado em um show do grupo de pagode Samba da Colina no Rio de Janeiro. Parece até que a história do Coldplay se repete! A mulher, incomodada por ser desmascarada, pediu para a banda apagar um vídeo das redes sociais, já que estava traindo o marido na gravação. Para A Hora da Venenosa, o vocalista Betinho declarou que não removeria a publicação. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!