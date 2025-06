Eduardo Costa deve retomar serviços comunitários após determinação da Justiça

A Justiça tomou uma nova decisão no caso de Eduardo Costa, que foi condenado em processo de difamação contra Fernanda Lima. O cantor deve voltar a cumprir os serviços comunitários no Rio de Janeiro, mas os advogados de defesa continuam pedindo que as atividades sejam transferidas para Belo Horizonte (MG), onde ficaria mais fácil para ele. Lembrando que Eduardo chegou a cumprir, mas parou de frequentar os serviços comunitários, que devem durar sete horas por semana ao longo de oito meses e. Tudo começou quando o cantor chamou a apresentadora de "imbecil" e, desde então, enfrenta ação judicial.



