Entenda como empresário solteiro e sem filhos deixou herança bilionária para Neymar

Neymar pode ganhar a herança de um desconhecido? Pelo visto, sim! Um empresário de 32 anos, solteiro e sem filhos, procurou um cartório em Porto Alegre (RS) para oficializar um testamento em que deixa uma herança para Neymar.

Segundo o repórter Gabriel Lima, a quantia seria de 1 bilhão de dólares, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões. O empresário alegou que se identifica muito com o jogador e não queria deixar o patrimônio para pessoas com quem não se dá bem ou, então, para o governo.

Lembrando que hoje a fortuna do “Menino Ney” também está avaliada em 1 bilhão de dólares.

