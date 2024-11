Entenda como será feita a divisão da herança de Agnaldo Rayol

A morte repentina de Agnaldo Rayol, aos 86 anos, levantou uma questão: com quem ficará a herança do cantor? O artista morava em São Paulo com uma cuidadora e a esposa, Maria Gomes, com quem permaneceu casado por mais de 50 anos. Ela enfrenta, atualmente, um Alzheimer severo. Como Agnaldo não tem filhos vivos – já que o único que teve faleceu quando ainda era bebê – a viúva é a herdeira natural, mas pode ter que dividir os bens com Ronaldo Rayol, cunhado dela.