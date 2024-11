Ex de jogador, Ursula Perez gasta R$ 1,3 milhão no crédito e caso vai parar na Justiça

A modelo Ursula Perez, ex do jogador de futebol Maicon, perdeu uma ação na Justiça em que contestava gastos de R$ 1,3 milhão no cartão de crédito. Ela afirma que as compras foram realizadas na Espanha em uma época em que se encontrava em viagem por países na África. Dentre os gastos, estão R$ 122 mil em um cassino, além de lojas de luxo. No entanto, uma perícia foi realizada e determinou que a influenciadora deve pagar a fatura. Entenda!