Exclusivo: Zé Felipe pede 'varredura' nos bens de Virginia Fonseca após fim do casamento Cantor pediu a divisão dos bens na Justiça, pois acredita que existe um patrimônio oculto no que a ex já declarou

Fabíola Reipert|Do R7 30/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share