Fabiano, da dupla com César Menotti, explica por que não cancelou show após acidente

Fabiano Menotti, da dupla com César, sofreu um acidente em uma estrada de Juiz de Fora (MG). O veículo em que ele estava tentou desviar de um carro que freou à frente, entrou na contramão, colidiu com outro e capotou. Apesar do acidente, Fabiano e o motorista do outro veículo saíram ilesos. Mesmo assim, o cantor optou por não cancelar o show que faria na sequência e apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs: "Quis manter [a apresentação] porque estamos muito bem".



