Faltou humildade? Débora Bloch perde a paciência com fã que pediu foto

Mulher se atrapalhou para registrar o momento e fez a atriz se irritar: "Você demorou muito"

Fabíola Reipert|Do R7

Faltou humildade? Débora Bloch perdeu a paciência com uma fã que queria tirar uma foto com ela.


A atriz não só não atendeu ao pedido, como saiu do local. Isso porque a mulher se atrapalhou com o celular e acabou vendo a artista se irritar.


"Você demorou muito", disparou Débora antes de entrar em carro. "Podia ter esperado mais um pouquinho", opinou Fabíola Reipert. Veja como foi!




