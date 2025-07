Famílias das vítimas de acidente aéreo dizem que Dona Ruth exigiu metade do valor do seguro

Polêmica atrás de polêmica! As famílias das vítimas do acidente aéreo em que Marília Mendonça morreu dizem que Dona Ruth exigiu metade do valor do seguro de vida. A mãe da cantora teria dito que deveria receber 50% da quantia para não levar o caso à Justiça. A possível alegação de Dona Ruth seria que a pessoa mais importante do voo era a Marília e, por isso, ela deveria receber a maior parte. Veja!



