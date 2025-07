Fãs podem se despedir de Preta Gil em velório aberto ao público nesta sexta (25)

O velório de Preta Gil está marcado para sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. A cerimônia será aberta ao público e contará com reforço de segurança no local. Segundo o pai de Preta, Gilberto Gil, o corpo dela será cremado. Agora, fãs de todo o Brasil têm se mobilizado para comparecer à homenagem, organizando até caravanas nas redes sociais.



