Faustão transfere R$ 100 mil por engano para Alexandre Pires; entenda o que aconteceu

Que bufunfa! Alexandre Pires foi contratado para fazer um show na casa de Faustão, em comemoração ao aniversário da esposa do apresentador, e acabou recebendo um cachê além do combinado. Isso porque Faustão pagou R$ 100 mil a mais do cachê por engano. Quando Alexandre falou com o comunicador sobre o erro, ele quis "deixar por isso mesmo". Veja!



