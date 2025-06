Felipe Andreoli adianta segredo do Love & Dance: 'O tempero especial é a imprevisibilidade'

Existe amor à primeira dança? É isso que o Love & Dance vai te mostrar a partir deste domingo (8), às 18h! O novo reality show da RECORD promete juntar casais por meio de coreografias no palco e será apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, além dos comentários de Marisa Orth. Antes da estreia, eles conversaram sobre tudo com Fabíola Reipert. "Quando a dança dá errado, cria conexão entre o casal, porque um ri do outro, eles já ficam mais amigos", analisou Marisa. "O tempero especial do programa é a imprevisibilidade do que vai acontecer", adiantou Andreoli. "[O Love & Dance] traz a pureza do relacionamento", comentou Rafa. Você não pode perder!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!