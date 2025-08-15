Felipe Titto diz que cachê de novela 'não compensa' e prefere fazer palestras

Durante podcast, Felipe Titto revelou que não aceita mais convites para novelas por causa do baixo salário. Ele disse que recebeu propostas para cinco produção de TV nos últimos anos, mas recusou todas. Para Felipe, é melhor atuar em filmes ou fazer palestras. Veja!



