Filho de Carolina Dieckmann ganha pedaço de manga ao invés de bolo no aniversário

Atriz explicou que José não come açúcar e, por isso, foi para a solução mais fitness

Fabíola Reipert|Do R7

Inovador ou estranho? Carolina Dieckmann comemorou o aniversário do filho com um pedaço de manga ao invés de um bolo. O jovem José Worcman completou 18 anos e, como ele não come açúcar, a atriz decidiu garantir pelo menos a fruta para o tradicional “parabéns”. Confira o vídeo!

