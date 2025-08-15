Filho de Carolina Dieckmann ganha pedaço de manga ao invés de bolo no aniversário

Inovador ou estranho? Carolina Dieckmann comemorou o aniversário do filho com um pedaço de manga ao invés de um bolo. O jovem José Worcman completou 18 anos e, como ele não come açúcar, a atriz decidiu garantir pelo menos a fruta para o tradicional “parabéns”. Confira o vídeo!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!