Filho de Cid Moreira recebe diagnóstico de tumor cerebral e pode perder a visão

Roger, filho adotivo de Cid Moreira, foi diagnosticado com um tumor no cérebro que pode causar a perda da visão. Ele não tem plano de saúde e depende da herança do pai, estimada em R$ 60 milhões, para fazer o tratamento. O testamento deixou quase tudo para a viúva de Cid, Fátima, e tirou Roger e Rodrigo do direito aos bens. Lembrando que os três brigam na Justiça pelo patrimônio do apresentador.



