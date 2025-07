Flor Fernandez tem rede social hackeada e desconfia de ex-funcionário

Flor Fernandez teve a própria conta em uma rede social hackeada e, agora, suspeita de um ex-funcionário. Segundo a ex-peoa de A Fazenda, ele tinha acesso às suas senhas e tentou pedir resgate do perfil por R$ 12 mil. Flor registrou um boletim de ocorrência e aguarda a investigação do caso.



