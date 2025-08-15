Logo R7.com
Giovanna Ewbank é 'esquecida' pelo irmão e fica para fora de apartamento

Apresentadora e a mãe não conseguiram fazer a chave do imóvel de Gian Luca Ewbank funcionar

Fabíola Reipert|Do R7

Giovanna Ewbank e a mãe tentaram passar a noite no apartamento do irmão da apresentadora, Gian Luca, em São Paulo, mas deram com "a cara na porta". Ao chegarem, demoraram para entrar por causa da falta de reconhecimento na portaria. Depois, tentaram abrir a porta do apartamento com a chave, que não funcionava. Veja como foi!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Bruno Gagliasso
  • Giovanna Ewbank

