Giovanna Ewbank é 'esquecida' pelo irmão e fica para fora de apartamento

Giovanna Ewbank e a mãe tentaram passar a noite no apartamento do irmão da apresentadora, Gian Luca, em São Paulo, mas deram com "a cara na porta". Ao chegarem, demoraram para entrar por causa da falta de reconhecimento na portaria. Depois, tentaram abrir a porta do apartamento com a chave, que não funcionava. Veja como foi!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!