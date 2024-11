Glória Menezes celebra 90 anos em festa íntima com familiares e amigos

A chegada dos 90 anos de Glória Menezes foi celebrada com muito carinho pelos familiares e amigos próximos da atriz! Em vídeo, ela aparece em frente a um bolo de aniversário, com a clássica cantoria do ‘parabéns para você’ ao fundo. A artista ainda diverte os presentes ao ter dificuldade para apagar as velinhas e é estimulada com gritos de ‘força!’. Assista!