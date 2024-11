Grávida, Gisele Bündchen evitará se casar com namorado por conta de dinheiro

A notícia da terceira gravidez de Gisele Bündchen, dessa vez fruto do envolvimento da modelo com o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente, levantou uma série de especulações – entre elas, a de que os dois não irão se casar. Conforme explicado por Fabíola Reipert, o motivo está relacionado à “diferença absurda” de patrimônios: enquanto a modelo tem fortuna superior a US$ 400 milhões, Joaquim tem uma academia de artes marciais e um clube de tiro com a família. Confira os detalhes dessa história!