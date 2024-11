Gusttavo Lima pede para rastreadores de aeronaves ocultarem o seu jatinho

O cantor Gusttavo Lima pediu para as plataformas de rastreamento público de aeronaves não mostrarem mais os trajetos que faz em seu jatinho. Na prática, qualquer pessoa com o prefixo do avião poderia acompanhar onde ele estava – seja no ar ou estacionado em algum hangar. O sertanejo afirma ter feito isso para garantir a segurança e privacidade dele e da família, e a decisão não impacta as informações obtidas pelos os órgãos oficiais.