Hailey Bieber vende marca de cosméticos e maquiagens por R$ 6 bilhões

Se o problema era financeiro no casamento de Justin e Hailey Bieber, acabou de ser resolvido! Hailey vendeu sua marca de cosméticos e maquiagens pela bagatela de R$ 6 bilhões. Após o acordo, Hailey continuará como diretora de criação e chefe de inovação. Lembrando que há rumores de que Justin vendeu todo o seu catálogo musical por estar falido. Veja mais detalhes com Tina Roma!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!