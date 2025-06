Homem é desmascarado após processar espólio de Gal Costa por suposto trabalho

Um homem entrou na Justiça contra o espólio de Gal Costa, afirmando ter trabalhado como motorista e funcionário doméstico da cantora. Ele relatou jornadas exaustivas e apresentou duas testemunhas que foram consideradas falsas. Ao encontrar registros de mais de 12 mil viagens como motorista de aplicativo no período mencionado, as autoridades desmascararam as alegações do profissional. Agora, ele foi condenado por agir de má-fé e deverá pagar R$ 9 mil. As informações são de Daniel Nascimento.



