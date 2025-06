Homem que diz ser filho de Francisco Cuoco tem pedido negado pela Justiça

O processo de reconhecimento de paternidade movido pelo modelo Anthony Junior, que diz ser filho de Francisco Cuoco, teve uma nova decisão judicial. As autoridades negaram o pedido do rapaz, após ele alegar fraude nos dois exames de DNA que deram negativo. "Fisicamente, ele lembra um pouco do Francisco Cuoco, mas pode ser coincidência", comentou Fabíola Reipert. Agora, o caso deve ser encerrado.



