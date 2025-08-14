Idosa de 73 anos realiza sonho de assistir a show de Zezé Di Camargo e Luciano

Dona Geralda, de 73 anos, realizou seu sonho de assistir a um show de Zezé Di Camargo e Luciano. A idosa ergueu uma faixa com um pedido especial durante a apresentação e chamou atenção. Na faixa, estava escrito: “Zezé, realiza meu sonho, quero te dar um abraço”. O cantor atendeu ao pedido e convidou a idosa para o seu camarim. Assista ao vídeo!



