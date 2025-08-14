Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Idosa de 73 anos realiza sonho de assistir a show de Zezé Di Camargo e Luciano

Dona Geralda ergueu uma faixa com um pedido especial durante a apresentação e chamou atenção

Fabíola Reipert|Do R7

Dona Geralda, de 73 anos, realizou seu sonho de assistir a um show de Zezé Di Camargo e Luciano. A idosa ergueu uma faixa com um pedido especial durante a apresentação e chamou atenção. Na faixa, estava escrito: “Zezé, realiza meu sonho, quero te dar um abraço”. O cantor atendeu ao pedido e convidou a idosa para o seu camarim. Assista ao vídeo!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • zeze-di-camargo
  • fabiola-reipert
  • a-hora-da-venenosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.