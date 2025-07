Irônica, Ivete Sangalo responde nota de repúdio do grupo de pagode Clareou

Bomba! Ivete Sangalo respondeu com ironia uma nota de repúdio do grupo de pagode Clareou. Os pagodeiros alegaram que a cantora estaria usando o nome da banda em sua nova turnê de shows. "Dias de clarear! Deus é maior, maior é Deus e quem está com ele nunca está só", escreveu Ivete em publicação. A cantora registrou o nome “Clareou”, e o grupo se pronunciou deixando claro que vai processá-la por concorrência desleal. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!