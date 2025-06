Jô coloca mansão à venda no RJ por R$ 5 milhões para pagar dívida de pensão

Para resolver suas pendências financeiras, Jô tenta vender uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por R$ 5 milhões. Com uma carreira anteriormente bem-sucedida, Jô enfrenta agora desafios significativos em suas finanças pessoais. Em processos contra as mães dos filhos por atraso de pensão alimentícia, o ex-jogador fez pedido de gratuidade jurídica, já que, segundo ele, não teria condições de arcar com os custos processuais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!