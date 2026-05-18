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Blog da Fabíola Reipert

Katy Perry esquece as moedas e improvisa com cartão de crédito na Fontana di Trevi

A cantora entrou na brincadeira durante passeio em Roma e acabou arrancando risadas ao tentar fazer um pedido de um jeito nada tradicional

Fabíola Reipert|Do R7

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Katy Perry protagonizou uma cena daquelas durante passeio pela famosa Fontana di Trevi. Sem moedas para seguir a tradição de jogar dinheiro na fonte e fazer um pedido, a cantora resolveu improvisar de um jeito totalmente inesperado: usando um cartão de crédito. 


A situação virou um verdadeiro momento de comédia. Katy entrou na brincadeira, molhou o cartão sem pensar duas vezes e ainda deixou a impressão de que o pedido dela agora talvez venha até parcelado.

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