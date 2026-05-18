Sandra de Sá fica nervosa em show, causa prejuízo e cria confusão em SP



A cantora Sandra de Sá entrou com raiva no palco do bar do Zeca Pagodinho, em São Paulo, e o que era para ser uma noite de festa virou uma grande confusão. O bar fica dentro do estádio do Corinthians, em Itaquera.



Ela atrasou mais de uma hora para começar o show porque a bateria não funcionou e teve que ser desmontada e tirada do palco. Segundo pessoas que estavam no local, Sandra perdeu o controle, dando piti, xingando funcionários do bar do Zeca e a própria equipe dela.



A cantora ameaçou não fazer o show, mesmo com a casa lotada. Depois de muita confusão, ela subiu ao palco e começou o show com a banda incompleta.



Ela chamou fãs para ficar na frente do palco, o que não era permitido, porque as mesas eram mais caras, por ser espaço VIP. Quem pagou mais caro exigiu o dinheiro de volta.





No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!