Katy Perry leva multa em R$ 33 mil por gravar clipe em área protegida na Espanha

Katy Perry foi multada em mais de cinco mil euros, o equivalente a R$ 33 mil, por gravar o clipe da música 'Lifetime' sem autorização em uma área de proteção ambiental nas Ilhas Baleares, na Espanha. No vídeo, a cantora dá saltos em penhasco e dança na praia. "Esse valor, para ela, não é nada", brincou Fabíola Reipert. Veja!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!