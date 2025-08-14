Logo R7.com
Katy Perry leva multa em R$ 33 mil por gravar clipe em área protegida na Espanha

No vídeo da música 'Lifetime', a cantora dá saltos em penhasco e dança na praia

Fabíola Reipert|Do R7

Katy Perry foi multada em mais de cinco mil euros, o equivalente a R$ 33 mil, por gravar o clipe da música 'Lifetime' sem autorização em uma área de proteção ambiental nas Ilhas Baleares, na Espanha. No vídeo, a cantora dá saltos em penhasco e dança na praia. "Esse valor, para ela, não é nada", brincou Fabíola Reipert. Veja!

