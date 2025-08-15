Léo Santana recebe currículos de mulheres para função inusitada; saiba qual

A função exige sangue-frio, habilidades específicas e preparo físico. O cargo? "Passadora" de óleo no corpo de Léo Santana! Sem querer, o cantor soube da alta demanda de mulheres, que fizeram fila para entregar currículos para ele em uma academia de Salvador (BA).



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!