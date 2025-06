Leonardo é vítima de fake news após separação do filho e tem vídeo alterado por IA

Um vídeo produzido por inteligência artificial tomou conta da internet: nele, Leonardo aparece debochando do término de Zé Felipe e Virginia Fonseca e cantando o hit 'Barulho do Foguete', de Zé Neto e Cristiano. "Chora não, meu filho, vem pescar com o papai", diz o cantor na gravação falsa. Ainda no vídeo, Leonardo comenta que Neymar estaria “comemorando” a notícia da separação do filho.



