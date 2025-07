Mãe de Marília Mendonça reclama de presentes de fãs da cantora: 'Me atrapalham'

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, está no centro de uma nova polêmica! Em áudios vazados, ela reclama de presentes enviados por fãs da filha e, ainda, da necessidade de postar agradecimentos nas redes sociais. "Eles [os fãs] me atrapalham, me perturbam", disparou. Ruth ainda pediu para os admiradores não mandarem mais mimos. Veja!



