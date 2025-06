Maiara revela que faz terapia há cinco anos: 'Não quer dizer que você é doente'

Pausa na carreira? Nada disso! Em entrevista, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, destacou a importância da saúde mental e revelou que faz acompanhamento com psicólogo e psiquiatra há mais de cinco anos. "Tenho muitos amigos médicos que estão com a gente", declarou a sertaneja. "Não quer dizer que você é doente, vamos quebrar esse preconceito", pediu Maiara.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!