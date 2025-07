Mais de 10 anos e 18 fofoqueiros: A Hora da Venenosa ganha documentário inédito no PlayPlus

É muita fofoca reunida! Para celebrar os mais de 10 anos de A Hora da Venenosa, o PlayPlus ganhou um documentário inédito que conta a história e mostra os bastidores do quadro de notícias dos famosos. Fabíola Reipert comandou a primeira edição em 2014, mas, agora, a Venenosa está por todo o Brasil, com apresentação de outros 17 fofoqueiros. Assista de graça no streaming da RECORD!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!