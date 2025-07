Manoel Gomes pede separação da mulher e sai de casa apenas com a roupa do corpo

Manoel Gomes, famoso pelo hit 'Caneta Azul', decidiu encerrar o casamento de maneira inesperada. Ele deixou a própria casa apenas com as roupas do corpo e viajou para os Estados Unidos. E como a ex ficou sabendo? Por meio do empresário de Manoel! Eles estavam juntos desde o final de 2023. Lembrando que Diva Gomes também perdeu um filho do cantor há seis meses.



