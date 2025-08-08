Logo R7.com
Mariah Carey se recusa a dar autógrafo para fã: 'Não gosto dessa foto'

Cantora se explicou e disse que estava desconfiada de que o fã iria revender a foto

Fabíola Reipert

Mariah Carey causou ao se recusar a dar um autógrafo para um fã. Em vídeo, ela apareceu dizendo: "Não gosto dessa foto". A cantora se explicou e disse que estava desconfiada de que o fã iria revender o registro. "Acho que ela está certa", avaliou Fabíola Reipert.

