Marina Ruy Barbosa nega fim do noivado e rebate: 'Só quero seguir minha carreira em paz'

Após surgirem rumores sobre o término do noivado de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares, a atriz falou com Fabíola Reipert e negou o fim da relação. "Só quero seguir minha carreira em paz, cada vez mais longe de polêmica", declarou Marina. A especulação começou quando internautas notaram que Marina deixou de seguir o empresário em uma rede social. Mas, segundo Marina, eles nunca se seguiram, já que o perfil dele é inativo.



