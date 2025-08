Maytê Piragibe revela que foi traída pelo ex-marido com amigas e a babá da filha

Em entrevista a podcast, a atriz Maytê Piragibe revelou que foi traída pelo ex-marido, o ator Marlos Cruz, durante o casamento. Ela revelou que as "puladas de cerca" aconteciam com amigas dela e com a babá da filha deles. Marlos tinha, ainda, uma rede social falsa para se comunicar com outras pessoas em segredo. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!