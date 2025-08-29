MC Daniel usa fantasia do Homem-Aranha e passa perrengue para ir ao banheiro
Funkeiro escolheu a roupa justa e nem um pouco funcional para a própria festa de aniversário
MC Daniel celebrou os 27 anos com uma festa à fantasia e escolheu se vestir de Homem-Aranha.
O que ele não esperava era que, para ir ao banheiro, precisaria tirar toda a roupa. Ele filmou o momento em que se deu conta do perrengue e publicou nas redes sociais. Quem nunca?
