Blog da Fabíola Reipert

MC Daniel usa fantasia do Homem-Aranha e passa perrengue para ir ao banheiro

Funkeiro escolheu a roupa justa e nem um pouco funcional para a própria festa de aniversário

Fabíola Reipert|Do R7

MC Daniel celebrou os 27 anos com uma festa à fantasia e escolheu se vestir de Homem-Aranha.


O que ele não esperava era que, para ir ao banheiro, precisaria tirar toda a roupa. Ele filmou o momento em que se deu conta do perrengue e publicou nas redes sociais. Quem nunca?




