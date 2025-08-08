Médica de Preta Gil revela como foram os últimos minutos de vida da cantora
Profissional perguntou à artista se ela aguentaria viajar para o Brasil mesmo passando mal
Nesta sexta-feira (8), Preta Gil faria 51 anos. A médica que cuidou da cantora revelou como foram os últimos minutos de vida da artista. Segundo a profissional, Preta estava passando mal a caminho do aeroporto para voltar ao Brasil quando foi questionada se aguentaria viajar mesmo nessa situação. Foi aí que deram meia volta e se dirigiram a um hospital dos Estados Unidos em cerca de oito minutos, onde Preta não resistiu. Lembrando que a cantora morreu no dia 20 de julho e tinha viajado para fora em busca de um tratamento experimental para o câncer. Veja!
