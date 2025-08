Mulher de Ferrugem expõe problemas com atraso da obra de mansão no RJ

Thaís Vasconcellos, esposa do pagodeiro Ferrugem, se irritou com o atraso nas obras da mansão da família e foi reclamar nas redes sociais. Eles se mudaram para o imóvel no Rio de Janeiro com as três filhas mesmo sem estar tudo pronto. Thaís reclamou que vários serviços ficaram inacabados e ainda não foram realizados. "Inacreditável", escreveu Thaís. Veja!



