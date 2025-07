Murilo Cezar exalta poder da fé de Paulo e reflete sobre o personagem: 'Grandes ensinamentos'

É claro que A Hora da Venenosa não ia ficar de fora da expectativa para a estreia de Paulo, O Apóstolo! A superprodução tem um elenco de peso, que falou com Fabíola Reipert sobre o que o público pode esperar. "A trajetória de Paulo tem relevância pelo poder da fé que esse homem teve", afirmou Murilo Cezar. Além do ator, Pedro Nercessian, Floriano Peixoto e Rosanne Mulholland deram detalhes sobre os seus personagens. E não se esqueça: é nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD. Você não pode perder!



