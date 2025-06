Murilo Huff se pronuncia e diz que tem provas para pedir guarda do filho com Marília Mendonça

Murilo Huff e a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, estão em pé de guerra após o sertanejo entrar com pedido de guarda unilateral do filho que teve com a cantora. Atualmente, o pequeno Léo, de cinco anos, tem guarda compartilhada entre o pai e a avó. Nas redes sociais, Murilo disse que tem provas e disparou: "A verdade prevalecerá". Dona Ruth também se pronunciou e defendeu os cuidados que tem com o menino. Veja!



