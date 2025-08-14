Nada de se apegar! Otaviano Costa e Flávia Alessandra revelam que já mudaram 7 vezes de casa

Não se apegam! Otaviano Costa e Flávia Alessandra revelaram que já mudaram de casa 7 vezes. Os dois estão juntos há 18 anos e dizem que, agora, querem morar em outro país. Durante podcast, Flavia ainda disse que só se irá para fora do Brasil quando as duas filhas "se firmarem". Confira o vídeo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!