Namorada de Belo recebe grave denúncia de cliente em clínica de bronzeamento: 'Terrível'

Bomba! A clínica de bronzeamento da namorada de Belo recebeu uma grave denúncia de uma cliente.

A consumidora falou com a equipe de A Hora da Venenosa e relatou que o consultório de Rayane Figliuzzi contém irregularidades.

"Saí de lá passando mal, porque fiquei naquela máquina e nunca aconteceu isso na minha vida", declarou a mulher. "Foi uma experiência bem terrível", completou.

A cliente ainda mostrou em vídeo que pediu a nota fiscal do serviço, e a atendente declarou que o estabelecimento não emitia o comprovante. A mulher também reclamou que o estabelecimento de Rayane Figliuzzi não faz a higiene adequada.

