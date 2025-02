Neymar compra 103º imóvel na Baixada Santista e vai morar perto do trabalho

Agora, ele vai economizar! Neymar acaba de comprar uma nova mansão em Santos, no Morro Santa Terezinha, para morar perto do centro de treinamento do clube alvinegro praiano. Antes, ele gastava R$ 7 mil de combustível por dia para viajar de helicóptero de Mangaratiba (RJ) para a cidade do litoral paulista. O novo imóvel é o 103º a entrar na conta do jogador, que mantém casas como investimentos. A mansão onde vai morar tem vista para o mar, piscina de borda infinita e fica em condomínio onde Pelé já foi um dos residentes.